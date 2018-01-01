ФСБ заявила про затримання українця, який нібито спаплюжив прапор Росії

Українцеві загрожує позбавлення волі на строк до року

ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму громадянина України, який нібито спаплюжив прапор та герб Росії. Про це пише ТАСС з посиланням на ФСБ. Через нібито наругу над прапором 35-річного українця розшукували з середини жовтня 2017 року. Його затримали на пункті пропуску «Армянськ» нібито під час перевірки



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Українцеві загрожує позбавлення волі на строк до року

ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму громадянина України, який нібито спаплюжив прапор та герб Росії.

Про це пише ТАСС з посиланням на ФСБ.

Через нібито наругу над прапором 35-річного українця розшукували з середини жовтня 2017 року. Його затримали на пункті пропуску «Армянськ» нібито під час перевірки документів.

У ФСБ наголосили, що українцю загрожує до року позбавлення волі.

«Чоловікові інкримінують наругу над державним гербом і прапором Росії, що карається позбавленням волі на строк до одного року, або примусовими роботами на той же строк», - йдеться в повідомленні ФСБ.