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    ФСБ заявила про затримання українця, який нібито спаплюжив прапор Росії

    Українцеві загрожує позбавлення волі на строк до року
    ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму громадянина України, який нібито спаплюжив прапор та герб Росії. Про це пише ТАСС з посиланням на ФСБ. Через нібито наругу над прапором 35-річного українця розшукували з середини жовтня 2017 року. Його затримали на пункті пропуску «Армянськ» нібито під час перевірки
    • Сьогодні, 14:17
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    Українцеві загрожує позбавлення волі на строк до року

    ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму громадянина України, який нібито спаплюжив прапор та герб Росії.

    Про це пише ТАСС з посиланням на ФСБ.

    Через нібито наругу над прапором 35-річного українця розшукували з середини жовтня 2017 року. Його затримали на пункті пропуску «Армянськ» нібито під час перевірки документів.

    У ФСБ наголосили, що українцю загрожує до року позбавлення волі.

    «Чоловікові інкримінують наругу над державним гербом і прапором Росії, що карається позбавленням волі на строк до одного року, або примусовими роботами на той же строк», - йдеться в повідомленні ФСБ.

     

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    Росія ФСБ прапор українці
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