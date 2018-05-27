Футболіст збірної Нігерії Муса допоміг звільнитись 40 в'язням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Футболіст оплатив борги 40 ув'язнених

Футболіст збірної Нігерії Ахмед Муса допоміг звільнитися з в'язниці 40 жителям нігерійського міста Кано, які опинилися за ґратами через борги.

Про це пише Sporting Life.

Повідомляється, що футболіст оплатив борги ув'язнених на знак доброї волі під час священного для мусульман місяця Рамадану.

Також Муса допоміг чотирьом неповнолітнім, які потрапили у фінансову скруту, та пожертвував гроші на харчування іншим місцевим жителям.

Нагадаємо, 6 травня внаслідок атаки озброєних бандитів на село на півночі Нігерії загинули 45 людей.