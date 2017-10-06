Геї, чий шлюб узаконили в Росії, були змушені втекти з країни через погрози

Російська поліція заявила подружжю, що не може гарантувати їх безпеку

Двоє геїв, чий шлюб зареєстрували російські чиновники, втекли з країни через погрози, повідомляє британська газета The Guardian. Як нагадує кореспондент Марк Беннетс, Павло Стоцько і Євген Войцеховський одружилися в Данії на початку січня, а в Москві в їх паспорти поставили штампи про шлюб. Стоцько заявив, що використав лазівку в законі про те, що



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Павло Стоцько і Євген Войцеховський

Російська поліція заявила подружжю, що не може гарантувати їх безпеку

Двоє геїв, чий шлюб зареєстрували російські чиновники, втекли з країни через погрози, повідомляє британська газета The Guardian.

Як нагадує кореспондент Марк Беннетс, Павло Стоцько і Євген Войцеховський одружилися в Данії на початку січня, а в Москві в їх паспорти поставили штампи про шлюб. Стоцько заявив, що використав лазівку в законі про те, що Росія визнає зареєстровані за кордоном шлюби.

«Він опублікував в мережі фотографії зі штампами в паспортах, що спровокувало широке обурення, - передає The Guardian. - Російський депутат і автор закону про заборону так званої гей-пропаганди Віталій Мілонов заявив, що їхні штампи про шлюб не мають юридичної сили, і порівняв подружню пару з «смердючими козлами». МВС, в свою чергу, оголосило, що паспорти будуть анульовані, а співробітник, який поставив в них штампи, звільнений.

«Стоцько, лікар за професією, написав в Facebook, що отримав в мережі загрози від людей, які пообіцяли «відірвати йому голову». Тим часом його матері надходили анонімні телефонні дзвінки з запевненнями, що вона втратить роботу, якщо не переконає його відректися від заяви щодо штампів про шлюб», - повідомляє газета.

«Поліція блокувала вихід з квартири, де живе пара, а також не пропустила друзів і знайомих, які прийшли їх підтримати», - цитує The Guardian повідомлення правозахисної організації «Російська ЛГБТ-мережа». За її даними, поліція заявила подружжю, що не може гарантувати їх безпеку. Організація інтерпретувала цю заяву як «ледь завуальовану загрозу», йдеться в статті.

ЛГБТ-активіст Ігор Кочетов заявив, що Стоцько і Войцеховський за порадою адвоката здали поліції внутрішні паспорти і поїхали з країни. «Вони були в реальній небезпеці», - сказав він.