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    Гендиректор McDonald’s в Україні пішов у відставку

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    <p>Гжегож Хмелярский зайняв пост гендиректора &laquo;МакДональдз Юкрейн Лтд&raquo; в лютому 2014 року</p> - Гендиректор McDonald’s в Україні пішов у відставку

    Гжегож Хмелярский зайняв пост гендиректора «МакДональдз Юкрейн Лтд» в лютому 2014 року

    Гжегож Хмелярский після відставки залишить Україну

    Генеральний директор «МакДональдз Юкрейн Лтд», що управляє мережею ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні, Гжегож Хмелярский йде у відставку і залишає Україну.

    Про це президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Говоримо велике спасибі Гжегожу Хмелярському, керуючому директору McDonald's Ukraine, за його великий вклад в якості глави (2017-2018) і члена ради директорів Американської торговельної палати в Україні. Гжегож залишає Україну після п'яти років роботи тут», - зазначив Гундер.

    Як відомо, Гжегож Хмелярский зайняв пост гендиректора «МакДональдз Юкрейн Лтд» в лютому 2014 року.

    Раніше повідомлялося, що компанія McDonald's відмовиться від штучних інгредієнтів в деяких продуктах.

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