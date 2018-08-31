Генконсул РФ заявив, що США не видають віз росіянам навіть в особливих випадках



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Писарєв прокоментував випадок з громадянином Росії, який потонув під час відпочинку в штаті Юта

Американська влада «фактично припинила» видавати візи росіянам - це стосується навіть гуманітарних ситуацій.

Про це заявив РИА Новости генеральний консул Росії в Х'юстоні Олександр Писарєв.

Цю заяву він зробив, коментуючи випадок з громадянином Росії, який на цьому тижні потонув під час відпочинку в штаті Юта. Консул зазначив, що батьки загиблого навряд чи отримають візи для виїзду в США.

«Зараз же за ним ось так не прилетиш - американці ж не дають візи. Поки питання не вирішене. Я сумніваюся, що у них буде можливість виїхати з Санкт-Петербурга, оскільки американці фактично видачу віз припинили, включаючи і гуманітарні випадки», - сказав Писарєв.

Двадцятирічний Олександр Курганов - житель Санкт-Петербурга - загинув у водосховищі Пауелл Вахваа в Юті. Як повідомляло The Associated Press, 27 серпня група молодих людей відправилася кататися по водоймі на понтонних човнах і потрапила в шторм. Деяким з них вдалося самостійно вибратися на берег, Курганов потонув.

Раніше повідомлялося, що з Фінляндії збираються депортувати подружжя з окупованого Криму із російськими паспортами.

Джерело: Дождь