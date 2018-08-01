З Фінляндії збираються депортувати подружжя з окупованого Криму із російськими паспортами



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У Фінляндію сім’я в’їхала у вересні 2017 року за туристичними візами, отриманими в генеральному консульстві Фінляндії в Санкт-Петербурзі

Двох мешканців анексованого Криму — подружжя Наталію Кушнаренко і Михайла Бережного — пустили до Фінляндії з російськими закордонними паспортами та видали громадянам фінські туристичні візи. Тепер подружжю загрожує депортація.

Як повідомив в ефірі «Радіо Крим.Реалії» посол України у Фінляндії Андрій Олефіров, це могло статись через помилку.

«Цих громадян спочатку пустили до Фінляндії за туристичною візою через людський фактор: щороку в консульствах у Санкт-Петербурзі видають до мільйона шенгенських віз. Законодавство, яке забороняє видавати візи таким особам, звичайно ж, відсутнє — це просто добра воля країн-членів Європейського союзу у відповідь на звернення української сторони», – зазначив посол.

Олефіров додав, що остання інстанція в таких питаннях — не консульство, а міграційна влада, яка вже всередині країни перевіряє документи приїжджих.

«Коли фінська міграційна влада зрозуміла, звідки приїхали ці особи і що це та сама серія документів, які видаються саме у Криму, вони пішли до рекомендацій нашого МЗС. Всі кримчани вважаються громадянами України до виходу з громадянства», — підсумував дипломат.

27 липня російські ЗМІ повідомили, що громадянам Росії, подружжю Наталії Кушнаренко і Михайлові Бережному, може загрожувати депортація з Фінляндії в Україну за те, що свої російські паспорти вони отримали в анексованому Москвою Криму.

У Фінляндію сім’я в’їхала у вересні 2017 року за туристичними візами, отриманими в генеральному консульстві Фінляндії в Санкт-Петербурзі. Після прибуття вони зареєстрували підприємство і подали документи для отримання посвідки на проживання.

Нагадаємо, 25 липня США закріпили невизнання анексії Криму на рівні офіційної декларації. У заяві держсекретаря Майка Помпео вказується, що США відмовляються визнати претензії Росії щодо Криму і закликали Москву припинити незаконну окупацію півострова.

Державний департамент США вручив Кримську декларацію групі українських посадовців, серед яких був лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Президент України Петро Порошенко вважає, що заява США «нарешті позбавить Кремль імперських ілюзій».

Очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що «маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію».

Читайте також повний текст Кримської декларації.

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про стутус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» — таким чином Росія анексувала український півострів.Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому «референдумі».