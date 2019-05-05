Генпрокуратура перевіряє київську охоронну фірму на причетність до побиття євромайданівців



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Побиття мирних громадян спецпідрозділом «Беркут» у центрі Києва в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року

Правоохоронці розслідують резонансну справу з кінця листопада 2013 року

Печерський районний суд надав тимчасовий доступ до мобільних номерів і смс-повідомлень трьох працівників столичної ТОВ «Альянс Сек’юріті Холдінг», котрі наприкінці листопада 2013 року відповідали за монтаж новорічної ялинки у центрі Києва.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 24 квітня.

Під час досудового розслідування слідство отримано відомості про те, працівники київської приватної охоронної служби «Альянс Сек’юріті Холдінг» можуть бути причетні до кримінальної справи за фактами злочинного перешкоджання проведенню зборів та мітингів у період листопад 2013 року-лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві.

У ході допиту свідок і працівник охоронної фірми повідомив, що 29 листопада 2013 року йому на мобільний телефон телефонував начальник відділу департаменту культури виконавчого органу КМДА і надав вказівку, щоб підпорядковані монтажники прибули на склади «Лаври» та завантажили обладнання для монтажу новорічної ялинки.

Допитані монтажники підтвердили, що того ж дня прибули на склади «Лаври» та завантажили автомобілі. Натомість подальшу свою причетність до подій, які відбувались на Майдані Незалежності в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, вони заперечили.

Загалом, слідство з’ясувало, що перешкоджання проведенню мирної акції громадянам вночі 30 листопада, здійснювалось під приводом завезення обладнання для монтажу новорічної ялинки, яке було організовано Київською міською державною адміністрацією.

Наразі загальновідомим фактом є те, що у ніч 30 листопада 2013 року бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Після цього 1 грудня 2013 року на вулиці Києва на віче вийшли кілька сотень тисяч людей.

Нагадаємо, що у 2013 році ТОВ «Альянс Сек’юріті Холдінг» виграла тендер на встановлення головної ялинки країни за 950 тис. грн, яка була зареєстрована за три місяці до торгів. Співвласником підприємства є киянин Борис Школьний, який у 1980-1990 роках обіймав посаду заступника начальника, а потім і начальника Печерського РУВС Києва. Потім служив в ГУБОЗ, звідки пішов на пенсію в 2003 році з посади заступника начальника відділу.

Основним видом діяльності ТОВ «Альянс Сек’юріті Холдінг» вказані охоронні послуги. Монтажем інженерних конструкцій компанія ніколи не займалась.