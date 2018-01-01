Генпрокуратура викликає Ставицького

ГПУ закінчила досудове розслідування щодо екс-міністра

Генеральна прокуратура України закінчила досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики й вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про це повідомляється на сайті ГПУ. «Генеральною прокуратурою України закінчено досудове розслідування, у якому Ставицький Едуард Анатолійович є підозрюваним за ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366,



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Едуард Ставицький

ГПУ закінчила досудове розслідування щодо екс-міністра

Генеральна прокуратура України закінчила досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики й вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про це повідомляється на сайті ГПУ.

«Генеральною прокуратурою України закінчено досудове розслідування, у якому Ставицький Едуард Анатолійович є підозрюваним за ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366, та ч.3 ст.358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року) КК України («заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем», «службове підроблення» і «використання свідомо підробленого документа». – Ред.)», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Генпрокуратура також інформує про відкриття матеріалів досудового розслідування для Ставицького та його захисників. Для цього екс-міністра викликають до ГПУ.

«У зв'язку з цим Вам необхідно прибути «18» січня 2018 року об «11» год. «30» хв. за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет №527 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», - повідомляє Генпрокуратура.

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