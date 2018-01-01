Хто стоїть за вбивством менеджера «Укрспирту». Печерський суд «відбілив» Юру Єнакіївського

Аналітичний портал «Слово і діло» програв суд відомому екс-регіоналу

Народний депутат від Партії регіонів VII скликання Юрій Іванющенко (відомий як Юра Єнакієвський) виграв судову справу проти громадської організації «Система народного контролю» «Слово і діло», захищаючи свою честь, гідність і ділову репутацію. «Главкому» про це стало відомо з рішення Печерського райсуду



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Юрій Іванющенко

Аналітичний портал «Слово і діло» програв суд відомому екс-регіоналу

Народний депутат від Партії регіонів VII скликання Юрій Іванющенко (відомий як Юра Єнакієвський) виграв судову справу проти громадської організації «Система народного контролю» «Слово і діло», захищаючи свою честь, гідність і ділову репутацію.

«Главкому» про це стало відомо з рішення Печерського райсуду Києва від 7 грудня.

Зазначається, що 30 травня 2017 року на аналітичному порталі «Слово і діло» вийшла публікація «Кривава Мері. Хто стоїть за вбивством менеджера «Укрспирту». У матеріалі згадувався пан Іванющенко, під покровительством якого наближені особи контролювали державне підприємство «Укрспирт». Мова йшла про тодішніх міністрів Володимира Присяжнюка, Едуарда Ставицького і Миколу Злочевського.

Крім цього, автор оскаржуваного матеріалу пов’язував з Іванющенком топ-менеджерів «Укрспирту» Михайла Лабутіна і Віктора Панкова (останнього розстріляли невідомі в Дарницькому районі Києва минулого року - «Главком»).

Суддя Катерина Москаленко у скороченому тексті рішення зобов’язало портал «Слово і діло» спростувати всю інформацію, де згадується екс-регіонал Юрій Іванющенко.

Водночас на сайті «Слово і діло» текст спірної публікації видалений. Головний редактор пояснила, що вони одержали матеріали, які поставили під сумнів деякі відомості, викладені в авторській статті.

Нагадаємо, 12 жовтня 2017 року Верховний суд України скасував ухвали Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ та Апеляційного суду Києва щодо закриття кримінального провадження проти екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка і направив скаргу заступника генпрокурора на новий апеляційний розгляд.

Як відомо, після Революції гідності Генпрокуратура оголосила підозру Юрію Іванющенко в організації розтрати чужого майна та незаконному збагаченні в особливо великих розмірах. 28 лютого 2017 року Верховний суд України закрив усі кримінальні провадження стосовно колишнього регіонала.

Влітку також повідомлялося, що Іванющенко подав до суду на колишнього заступника генпрокурора.

Читайте публікацію «Главкома» «Укрспирт». Смертельна доза».