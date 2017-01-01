Генпрокуратура взялася за міністра фінансів

Льовочкін платив Данилюку за поради Януковичу - ЗМІ

Генеральна прокуратура України перевіряє можливу причетність керівництва Мінфіну і особисто міністра Олександра Данилюка до схем Віктора Януковича щодо незаконного збагачення. Про це повідомляє журналіст Кирило Сазонов в своєму блозі на Цензор.нет. «Мова йде про 18 млрд. гривень», - пише він. За інформацією журналіста, перевіряється



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Олександр Данилюк

Льовочкін платив Данилюку за поради Януковичу - ЗМІ

Генеральна прокуратура України перевіряє можливу причетність керівництва Мінфіну і особисто міністра Олександра Данилюка до схем Віктора Януковича щодо незаконного збагачення.

Про це повідомляє журналіст Кирило Сазонов в своєму блозі на Цензор.нет. «Мова йде про 18 млрд. гривень», - пише він.

За інформацією журналіста, перевіряється причетність до злочинів осіб Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Адміністрації президента часів Сергія Льовочкіна і Віктора Януковича і благодійних організацій, пов'язаних з Данилюком, з таким формулюванням: «Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади в вищих органах державної влади, було служіння особисто ОСОБА_3 і готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України і їх службових обов'язків».

Після вивчення графіка доходів Данилюка «вимальовується зовсім інша біографія міністра - людини, настільки відданого ідеям Януковича, яка проміняла багате життя в Лондоні заради безкоштовної праці на «гаранта».

Так, за відомостями журналіста, коли Данилюк жив і працював у Великобританії, його дохід становив 1,4-1,7 млн. грн в рік, або, за курсом валют тих пір, десь близько 20-25 тис. доларів на місяць . Але з початком ери правління Януковича він покинув Лондон і прибув рятувати Україну, «звичайно, без жодної винагороди, тільки під чітким керівництвом Сергія Льовочкіна, очоливши Координаційний центр з упровадження економічних реформ при АП, в якому, до речі, мабуть, так само безкоштовно працювали і нинішні заступники міністра Сергій Марченко та Юрій Буца». У перший рік свого керівництва Центром, пише журналіст, Данилюк нібито нічого не отримував. У наступні роки його дохід в місяць становив трохи більше $ 1 тис.

«Чи можна повірити, що людина, яка заробляла по 20 000 доларів на місяць, буде майже безкоштовно працювати в системі Януковича, заробляючи копійки, тоді як ця ж система дерибанила мільярди бюджету на шматки? Не місяць, не півроку. Всі чотири роки його влаштовувала така ситуація», - підсумовує він.

Після падіння режиму Януковича, в березні 2014 Олександр Данилюк разом зі своїм нинішнім заступником Юрієм Буцой створюють Благодійну організацію «Центр реформ», в діяльності якої, зокрема, зазначено «надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. в. (основний)». А вже восени 2015 Олександр Данилюк разом з відомим грузином Михайлом Саакашвілі засновують Центр Вільної економіки ім.Кахи Бендукідзе. У команді того ж центру - знову соратник міністра Сергій Марченко.