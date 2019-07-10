Генпрокуратура завершила слідство щодо ексміністра Клименка



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Олександр Клименко наприкінці лютого 2014 року втік з України

В Україні проти Клименка відкрито кілька кримінальних проваджень

ГПУ завершила спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це повідомили у пресслужбі ГПУ.

«Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні від 18.06.2014 за підозрою колишнього міністра доходів і зборів України та ще чотирьох осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації — ред.); ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину за попередньою змовою організованою групою — ред.), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем — ред.); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - ред.) КК України», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у повідомленні вказаним особам про завершення досудового розслідування та запиту про відкриття матеріалів.

Як повідомлялося, Клименко наприкінці лютого 2014 року втік з України. Ексміністр перебуває в державному та міжнародному розшуку.