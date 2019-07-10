  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Генпрокуратура завершила слідство щодо ексміністра Клименка

    • Розсилка
    Олександр&nbsp;Клименко наприкінці лютого 2014 року втік з України - Генпрокуратура завершила слідство щодо ексміністра Клименка
    Олександр Клименко наприкінці лютого 2014 року втік з України

    В Україні проти Клименка відкрито кілька кримінальних проваджень

    ГПУ завершила спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

    Про це повідомили у пресслужбі ГПУ.

    «Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні від 18.06.2014 за підозрою колишнього міністра доходів і зборів України та ще чотирьох осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації — ред.); ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину за попередньою змовою організованою групою — ред.), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем — ред.); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - ред.) КК України», - йдеться в повідомленні.

    За даними прокуратури, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у повідомленні вказаним особам про завершення досудового розслідування та запиту про відкриття матеріалів.

    Як повідомлялося, Клименко наприкінці лютого 2014 року втік з України. Ексміністр перебуває в державному та міжнародному розшуку.

    В Україні проти Клименка відкрито кілька кримінальних проваджень. За даними ГПУ, Клименка, зокрема, підозрюють в участі в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти держвласності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.

    8 лютого 2017 року Апеляційний суд Києва заочно заарештував ексміністра Клименка.

     

    суд Генпрокуратура розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ