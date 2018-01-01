Генсек НАТО: Росія ризикує спровокувати нову ядерну гонку
- Сьогодні, 05:59
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Столтенберг закликав Росію дотримуватись договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і провокуванні ядерної гонки.
Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю Bild.
«Модернізуючи свій ядерний арсенал і проводячи ядерні вчення, Росія ризикує спровокувати нову ядерну гонку в Європі», - сказав він.
Столтенберг закликав Росію «дотримуватись договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і зробити свої оборонні проекти, а також військові навчання прозорими».
«Як один з підписантів договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності США встановили, що Росія порушує його і збирається розробити, а також випробувати нову ракету середньої дальності. Всі партнери по НАТО стривожені!»- підкреслив генсек альянсу.
Нагадаємо, США розглядають можливість введення додаткових санкцій відносно російських осіб.