США розглядають можливість введення нових санкцій проти росіян

Санкції США запобігли ряду російських військових поставок, зазначив Тіллерсон

США розглядають можливість введення додаткових санкцій відносно російських осіб. Про це заявив американський держсекретар Рекс Тіллерсон. «Ми вже зробили кроки, які відповідно до закону запобігли ряду російських військових поставок. Ми розглядаємо кого додатково можна піддати санкціям», - сказав він в ефірі програми «60



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Рекс Тіллерсон

Санкції США запобігли ряду російських військових поставок, зазначив Тіллерсон

США розглядають можливість введення додаткових санкцій відносно російських осіб. Про це заявив американський держсекретар Рекс Тіллерсон.

«Ми вже зробили кроки, які відповідно до закону запобігли ряду російських військових поставок. Ми розглядаємо кого додатково можна піддати санкціям», - сказав він в ефірі програми «60 хвилин» на телеканалі CBS.

Також Тіллерсон розповів про зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 13 квітня 2017 року. За його словами, він знайомий з російським лідером 18 років.

«Все було інакше, тому що мені довелося дуже ретельно продумати зустріч. Я лише сказав йому: «Пане президенте, я та сама людина, але в іншому статусі», - пояснив глава американської дипломатії.

Президент Петро Порошенко під час виступу на 54-ій Мюнхенській безпековій конференції закликав не послаблювати санкції проти Росії.

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