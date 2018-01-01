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    Генсек ООН вніс врегулювання на Донбасі у річний план заходів

    Останні три роки цього у планах генсека ООН не було вирішення ситуації на Донбасі, зазначив Гримчак
    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вніс у план заходів на цей рік врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в інтерв'ю «Радіо Свобода». «У плані заходів Генерального секретаря ООН на цей рік - вирішення конфлікту на Донбасі...
    • Сьогодні, 04:02
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    Генасамблея ООН
    Генасамблея ООН

    Останні три роки цього у планах генсека ООН не було вирішення ситуації на Донбасі, зазначив Гримчак

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вніс у план заходів на цей рік врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «У плані заходів Генерального секретаря ООН на цей рік - вирішення конфлікту на Донбасі... Ну, щоб ви розуміли: останні три роки цього у планах не було – вирішення. Цього року є», - сказав він.

    Водночас Гримчак висловив сподівання, що окуповані території Донбасу в 2018 році повернуться до складу України. 

    «Я хочу, щоб це сталося в цьому році. І я маю на це надію. І маю деяку інформацію», - сказав посадовець. 

    Нагадаємо, через фінансові проблеми Всесвітня продовольча програма припиняє свою діяльність на території Донбасу.

    Донбас ООН Генсек ООН окуповані території
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