Генсек ООН вніс врегулювання на Донбасі у річний план заходів
- Сьогодні, 04:02
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Генасамблея ООН
Останні три роки цього у планах генсека ООН не було вирішення ситуації на Донбасі, зазначив Гримчак
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вніс у план заходів на цей рік врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в інтерв'ю «Радіо Свобода».
«У плані заходів Генерального секретаря ООН на цей рік - вирішення конфлікту на Донбасі... Ну, щоб ви розуміли: останні три роки цього у планах не було – вирішення. Цього року є», - сказав він.
Водночас Гримчак висловив сподівання, що окуповані території Донбасу в 2018 році повернуться до складу України.
«Я хочу, щоб це сталося в цьому році. І я маю на це надію. І маю деяку інформацію», - сказав посадовець.
Нагадаємо, через фінансові проблеми Всесвітня продовольча програма припиняє свою діяльність на території Донбасу.