Генсек ООН вніс врегулювання на Донбасі у річний план заходів

Останні три роки цього у планах генсека ООН не було вирішення ситуації на Донбасі, зазначив Гримчак

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вніс у план заходів на цей рік врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в інтерв'ю «Радіо Свобода». «У плані заходів Генерального секретаря ООН на цей рік - вирішення конфлікту на Донбасі...



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генасамблея ООН

Останні три роки цього у планах генсека ООН не було вирішення ситуації на Донбасі, зазначив Гримчак

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вніс у план заходів на цей рік врегулювання конфлікту на Донбасі.