Геращенко назвала прізвища заручників, з якими вдалося зустрітися координатору ОБСЄ



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Facebook Ірини Геращенко

Бойовики надали послу можливість зустрітися лише з частиною заручників

Вперше за останні роки координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш отримав можливість поспілкуватися з кількома українськими заручниками сам на сам.

Про це повідомила в Facebook Уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.

За її словами, Фріш відвідав тюрми на окупованих територіях і зміг зустрітися з кількома українськими заручниками.

«Всі вони найбільше прагнуть свободи і звільнення. В Донецьку Фріш зміг зустрітися з нашими заручниками Сергієм Глондарем, Олександром Коріньковим, Богданом Пантюшенком, й - що важливо - вперше зі Станіславом Асєєвим», - зазначила Геращенко, зауваживши, що такі зустрічі «вже є важливим фактором психологічної і моральної підтримки наших бранців».

Також вона зауважила, що в окупованому Луганську ситуація складніша – «там до українських військових, на зустрічі з якими ми наполягали, посла не допустили».

«Зі списку заручників , яких українська сторона просила відвідати, послу надали можливість зустрітися лише з частиною (менше половини списку). Але ми вітаємо й такий крок, це підтримка і сигнал хлопцям і жінкам, за звільнення яких ми боремося», - підкреслила Геращенко.

Раніше повідомлялося, що координатор спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Тоні Фріш поспілкувався з 10 українцями, яких утримують в ОРДЛО, а також з п’ятьма особами, ув'язненими до початку конфлікту на Донбасі.