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    Координатор ОБСЄ зустрівся з 10 українськими заручниками

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    Тоні Фріш - Координатор ОБСЄ зустрівся з 10 українськими заручниками
    Тоні Фріш

    Фріш поспілкувався з українським журналістом Станіславом Асєєвим

    Координатор спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Тоні Фріш поспілкувався з 10 українцями, яких утримують в ОРДЛО, а також з п’ятьма особами, ув'язненими до початку конфлікту на Донбасі.

    Про це Фріш заявив на брифінгу в четвер у Києві.

    «У нас були конфіденційні бесіди з 10 особами», - повідомив він, додавши, що мав зустріч зокрема, з українським журналістом Станіславом Асєєвим.

    Фріш також зазначив, що поспілкувався з п’ятьма ув’язненими, які висловили бажання, щоб їх перевели на підконтрольну Україні територію для відбування покарання.

    Нагадаємо, раніше уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко повідомила, що український журналіст Станіслав Асєєв, який утримується в полоні бойовиків на Донбасі, перебуває в «концтаборах» на території колишнього заводу «Ізоляція».

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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