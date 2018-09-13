Координатор ОБСЄ зустрівся з 10 українськими заручниками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тоні Фріш

Фріш поспілкувався з українським журналістом Станіславом Асєєвим

Координатор спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Тоні Фріш поспілкувався з 10 українцями, яких утримують в ОРДЛО, а також з п’ятьма особами, ув'язненими до початку конфлікту на Донбасі.

Про це Фріш заявив на брифінгу в четвер у Києві.

«У нас були конфіденційні бесіди з 10 особами», - повідомив він, додавши, що мав зустріч зокрема, з українським журналістом Станіславом Асєєвим.

Фріш також зазначив, що поспілкувався з п’ятьма ув’язненими, які висловили бажання, щоб їх перевели на підконтрольну Україні територію для відбування покарання.

Нагадаємо, раніше уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко повідомила, що український журналіст Станіслав Асєєв, який утримується в полоні бойовиків на Донбасі, перебуває в «концтаборах» на території колишнього заводу «Ізоляція».

Джерело: Інтерфакс-Україна