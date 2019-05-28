Геращенко отримала листи від бранців Кремля Клиха та Ваітова



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«Бранці слідкують за новинами з України», - розповіла Геращенко Фото: Facebook Ірини Геращенко

Протягом минулого року українська сторона робила неодноразові спроби звільнити політв’язнів Кремля, підкреслила віце-спікер Ірина Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради восьмого скликання Ірина Геращенко отримала листи від політв’язнів Кремля Станіслава Клиха, якого утримують в Челябінській області, і Рустема Ваітова, його утримують в Єкатеринбургу.

Про це 28 травня вона написала у Facebook.

«Головне в цих листах - речення українською «До зустрічі!». Бранці слідкують за новинами з України, дякують всім за листи і підтримку в’язнів та їх родин, дуже сподіваються на звільнення», - підкреслила Геращенко.

За її словами, протягом минулого року українська сторона робила неодноразові спроби звільнити політв’язнів Кремля.

«В рамках мінської групи і через омбудсмена передавали пропозиції про формат 25/25. Неодноразово пропонували формати 1/1, зокрема, готові були передати РФ її громадян Седікова чи Висоцького, які мають проблеми зі здоров’ям, в обмін на наших бранців, які мають важкі медичні проблеми, зокрема, просили негайно звільнити Клиха і Гриба. На жаль, Кремль зайняв деструктивну позицію і заблокував будь-які спроби вирішення гуманітарних питань», - зауважила віце-спікер.

«До речі, в своєму листі Клих розповідає, що завдяки українському консульству з 17-го року він має телевізор і міг дивитися російські телеканали, які дуже чітко сигналізували, що Путін не готовий йти на жодні поступки Порошенку. Шкода, що для РФ долі людей - українців, та й своїх громадян - ніколи нічого не вартували», - додала Геращенко.

Вона повідомила, що написала всім політв’язням і військовополоненим листи, в яких поінформувала, що прийняла рішення про відставку з посади уповноваженого по Донбасу і учасника гуманітарної групи в Мінську.

«Але і надалі як політик і як громадський діяч буду всіма силами їх підтримувати і сприяти звільненню», - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ в Мінську.