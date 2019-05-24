Зеленський провів зустріч щодо звільнення заручників Кремля



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Фото: Прес-служба президента України

На зустрічі також були присутні керівництво СБУ і об‘єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ в Мінську.

Про це 24 травня написала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради восьмого скликання Ірина Геращенко.

За її словами, на зустрічі також були присутні керівництво СБУ і об‘єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників, також залучені до роботи групи експерти.

«Поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику. Якщо наша інформація і ця «інституційна пам’ять» допоможе звільнити наших, за яких ми щиро боролися всі ці роки - це буде важливо», - зауважила Геращенко.

Вона сподівається, що найближчим часом нова команда визначиться з новими учасниками мінських груп.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.