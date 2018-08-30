Геращенко поговорила з Денісовою, як «розворушити» Кремль



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Facebook Ірини Геращенко

Росія досі не відповіла на жодну українську пропозицію щодо заручників та політв‘язнів

Віце-спікер ВР і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко обговорила з омбудсменом Людмилою Денісовою ситуацію з заручниками і політв‘язнями.

Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Маємо тривожну інформацію про погіршення стану здоров‘я Володимира Балуха, Олега Сенцова, інших. На жаль, жодної відповіді на всі пропозиції до РФ в рамках гуманітарної підгрупи в Мінську, через МЗС чи інституту омбудсменів щодо передачі громадян РФ, засуджених за тероризм, диверсії, участь в бойових діях, в обмін на звільнення українців, немає», - зауважила Геращенко.

Вона додала, що також поговорила з Денісовою про українських рибалок, яких затримала окупаційна влада й насильно утримує в окупованому Криму, та засуджених вироками українських судів до лютого 2014 року, які відбувають покарання на окупованих територіях і хочуть переміщення на території, підконтрольні українській владі.

«Ці громадяни, які засуджені за злочини, також є українськими громадянами. Українська сторона готова сприяти їх переміщенню, офіс уповноваженої готовий цим займатися (бо має відповідні звернення від родин і від самих засуджених). Вже чотири рази в рамках Мінської групи я передавала представникам ОБСЄ цю інформацію і відповідні контакти офісу, але немає просувань і в цьому питанні через штучні перепони з боку ОРДЛО», - зауважила Геращенко.

За її словами, поки Москва не дасть відмашки – «на жаль, не буде жодних просувань в питанні звільнення заручників чи пошуку зниклих». «На жаль, Кремль не зацікавлений в прогресі в цих важливих питаннях. Тому ми з пані Денісовою обговорили наші подальші кроки для ігор увагою міжнародної спільноти про стан справ з заручниками, політв’язнями», - підкреслила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш стурбований станом здоров’я Сенцова.