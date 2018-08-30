Сенцов знаходиться в критичному стані – генсек ООН



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Антоніу Гутереш

За словами Дюжаррика, генсек ООН порушує питання щодо Сенцова під час контактів з російською владою

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутереш стурбований станом здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова.

Про це під час брифінгу заявив заступник генсека Стефан Дюжаррик, повідомляє телеканал «Прямий».

«Генеральний секретар стурбований станом здоров’я Олега Сенцова, який вже понад 100 днів голодує, і який знаходиться в критичному стані. Генсек порушує це питання під час контактів з російською владою», - повідомив заступник генсека ООН.

Очільник Організації Об'єднаних Націй вперше наголосив на критичному стані Сенцова.

Раніше Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу передали листа від 38 країн з проханням посприяти у звільненні з ув'язнення в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому» розповів, як США впливають на Росію задля звільнення Олега Сенцова.