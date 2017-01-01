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    Геращенко про заяву Ягланда: європейські інституції деградують

    Україна протистоятиме послабленню Європи Росією
    Перший заступник голови Верховної Ради, член делегації України в ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що заяви генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про можливість скасування санкцій проти РФ є його самодіяльністю і йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, коментуючи
    • Вчора, 11:31
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    Перший заступник голови Верховної Ради, член делегації України в ПАРЄ Ірина Геращенко 

    Україна протистоятиме послабленню Європи Росією

    Перший заступник голови Верховної Ради, член делегації України в ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що заяви генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про можливість скасування санкцій проти РФ є його самодіяльністю і йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву Ягланда.

    Геращенко зазначила, що в статті для FT генсек Ради Європи «публічно повторив свою давню позицію: повернення Росії в ПАРЄ без всяких передумов».

    Вона обурена, що Ягланда турбує те, що Європа залишиться без Росії, а не те, що РФ вкрала частину територій України, Грузії.

    «Те, що якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи, бо це буде вже інша, здеградована Європа - теж не приходить в голову генсеку РЄ», - зазначила Геращенко. 

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    Вона зауважила, що «ми живемо в час певної деградації європейських інституцій і їх зовнішнього послаблення тією ж Росією».

    Геращенко заявила, що Україна буде протистояти цьому. «Можна це прийняти і плисти по течії, можна це констатувати і намагатися цьому протистояти. Українська делегація в ПАРЄ точно обирає другий шлях, бо насправді - він перший і правильний», - підкреслила вона. 

    Нагадаємо, генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що у Раді Європи розглядають питання про скасування санкцій проти Росії, які були накладені за агресію Москви щодо України.

    За його словами, таке рішення допускають через побоювання, що Росія в зв’язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, а це, як вважають у Раді Європи, може стати ударом по захисту прав людини в світі.

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    Ірина Геращенко ПАРЄ Турбйорн Ягланд Україна
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