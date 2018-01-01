Геращенко розповіла про таємну зустріч координатора ОБСЄ з Сурковим

Координатор ОБСЄ не поінформував ТКГ ні про сам факт зустрічі, ні про її результати

Координатор ОБСЄ Тоні Фріш провів таємну зустріч з радником президента Росії Владиславом Сурковим, який вважається куратором бойовиків на Донбасі. Про це сказала представник України на мінських переговорах Ірина Геращенко. Геращенко заявила, що соціальні виплати на окупованих територіях будуть відновлені після відновлення української влади. За



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Ірина Геращенко

Координатор ОБСЄ не поінформував ТКГ ні про сам факт зустрічі, ні про її результати

Координатор ОБСЄ Тоні Фріш провів таємну зустріч з радником президента Росії Владиславом Сурковим, який вважається куратором бойовиків на Донбасі.

Про це сказала представник України на мінських переговорах Ірина Геращенко.

Геращенко заявила, що соціальні виплати на окупованих територіях будуть відновлені після відновлення української влади.

За її словами, українська сторона ТКГ дізналася про зустріч у Москві Фріша та Суркова постфактум. При цьому координатор ОБСЄ не поінформував ТКГ ні про сам факт зустрічі, ні про її результати.

За її словами, перед зустріччю Фріш категорично відмовився відвідати в Старобільському СІЗО російського військовослужбовця Віктора Агєєва, зазначивши, що це були б політичні відвідування.

«Ми наполягаємо на неупередженому і незалежному підході координаторів до їх роботі, неприпустимості кулуарщини і вирішенні всіх питань в тристоронньому, а не двосторонньому форматі: Україна- РФ-ОБСЄ», – додала Геращенко.