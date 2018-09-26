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    Геращенко розповіла, з ким встиг зустрітися Порошенко в Нью-Йорку

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    <p>Зокрема, президент Порошенко мав розмову із спецпредставником США з питань України Куртом Волкером</p> - Геращенко розповіла, з ким встиг зустрітися Порошенко в Нью-Йорку
    Facebook Петра Порошенка

    Зокрема, президент Порошенко мав розмову із спецпредставником США з питань України Куртом Волкером

    Ключова тема всіх зустрічей - безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі, - повідомила Ірина Геращенко

    На полях Генасамблеї ООН президент Петро Порошенко провів кілька двосторонніх зустрічей, зокрема, з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, своїм словацьким колегою Андреєм Кіскою, спецпредставником США з питань України Куртом Волкером.

    Про це в Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

    «Ключова тема всіх зустрічей - безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі, перспективи введення миротворчої місії. Президент ще раз підкреслив, що місія повинна працювати на всій окупованій території, з широким мандатом тимчасової адміністрації, партнери України поділяють цю позицію», - зазначила Геращенко.

    Також, за її словами, Порошенко і вся українська делегація «звернулися до наших європейських і американських партнерів з проханням посилити тиск на Кремль в питанні звільнення заручників».

    «Ще одне питання, що піднімали наші друзі на зустрічах - це пролонгація закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Очевидно, що Кремль залучить всі свої лобістські ресурси і сили, аби реалізувати сценарій пом‘якшення чи зняття санкцій. Пролонгація закону, яка матиме технічний характер, посилить аргументи і інструментарій як українських дипломатів, так і наших партнерів. Варто зазначити, що ніякі особливості самоврядування на Донбасі не можливі без деокупації, виведення військ, роззброєння, закриття кордону, а поки зо до цього дуже далеко - через повний деструктив Москви», - написала Геращенко.

    Вона додала, що під час зустрічі з президентом Кіскою піднімалося питання активізації двосторонніх торгово-економічних взаємин.

    «У вівторок Порошенко мав і низку важливих неформальних бесід під час офіційних заходів, в тому числі й з американськими та європейськими високопосадовцями. Теми цих бесід - підтримка України у відновленні територіальної цілісності і суверенітету, підтримка нашого безпекового сектору. Також українська делегація взяла участь в конференції високого рівня з питань миротворчості, зустрілася з українською діаспорою», - повідомила перший заступник голови ВР.

    Геращенко зазначила, що у середу Порошенко матиме виступ на сесії Генасамблеї ООН, а також низку важливих двосторонніх зустрічей.

    Раніше повідомлялося, що  президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками української громади в США наголосив на важливості отримання Українською Православною Церквою Томосу про автокефалію.

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