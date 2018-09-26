Порошенко в США наголосив на важливості отримання Томосу для України



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Президент Петро Порошенко на зустрічі з українською громадою США

Порошенко впевнений у скорому отриманні Томосу для України

Президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками української громади в США наголосив на важливості отримання Українською Православною Церквою Томосу про автокефалію, на який Україна чекала декілька століть.

Про це повідомила прес-служба президента.

«Якби рік тому хтось сказав, що ми так наблизимося до Томосу про створення Української Помісної Православної Церкви, всі б сказали те, що я почув від більшості ієрархів: пане президенте, Ви наївна людина… це не можливо. Моя відповідь була: друзі, без Божої допомоги нічого не буде. Але я вірю, що Україна виборола цю допомогу», - зауважив Глава держави.

«Мені закидають те, що у справжній державі церква має бути відділена. Церква (відділена – ред.) від держави. Я повністю із цим згоден. Особливо, коли ця держава іноземна», - наголосив президент і присутні підтримали оплесками його позицію.

«Це наше завдання – захистити Україну від тої іноземної церкви. Бо ми найбільша православна країна Європи», - зазначив він і додав: «Церква має бути одна – українська»

Порошенко зауважив, що українці не питатимуть дозволу у Путіна щодо вступу в Європейський Союз і НАТО, а також до якої церкви їм ходити.

«І мені надзвичайно приємно, що серед добрих вісників Вселенського Патріарха, екзархів, які були призначені Його Всесвятістю, був і Архієпископ Памфільський і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїл», - сказав Порошенко.

Президент висловив тверде переконання, що Україна вийшла на фінішну пряму у питанні отримання Томосу, на який ми чекали «не чотири, і не сто, а триста років».

«Це висока Божа нагорода за багатостраждальні часи, які пройшли українці», - зазначив він.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.