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    Геращенко розповів, скільки правоохоронців заразилися коронавірусом

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    З 345 тисяч співробітників МВС вже майже дві тисячі захворіли на коронавірус - Геращенко розповів, скільки правоохоронців заразилися коронавірусом
    З 345 тисяч співробітників МВС вже майже дві тисячі захворіли на коронавірус

    В МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати для 87 тисяч співробітників міністерства, які мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус

    3 початку пандемії коронавірусу серед співробітників Міністерства внутрішніх справ виявлено майже дві тисячі осіб, які захворіли на Covid-19. 

    Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «У нас на сьогодні з 345 тисяч співробітників МВС вже майже дві тисячі захворіли на коронавірус. Це у 2 рази більше, ніж є в середньому по країні», - сказав він.

    За словами Геращенка, в МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати для 87 тисячі співробітників міністерства, які безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця правопорушень. З них 67 тисячі - поліцейські, інші 20 тисяч - співробітники Нацгвардії та прикордонної служби.

    Всі вони працювали з громадянами та мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус.

    Поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

    МВС Антон Геращенко коронавірус
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