Геращенко розповів, скільки правоохоронців заразилися коронавірусом
В МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати для 87 тисяч співробітників міністерства, які мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус3 початку пандемії коронавірусу серед співробітників Міністерства внутрішніх справ виявлено майже дві тисячі осіб, які захворіли на Covid-19.
Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«У нас на сьогодні з 345 тисяч співробітників МВС вже майже дві тисячі захворіли на коронавірус. Це у 2 рази більше, ніж є в середньому по країні», - сказав він.
За словами Геращенка, в МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати для 87 тисячі співробітників міністерства, які безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця правопорушень. З них 67 тисячі - поліцейські, інші 20 тисяч - співробітники Нацгвардії та прикордонної служби.
Всі вони працювали з громадянами та мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус.
Поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.