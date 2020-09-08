Геращенко розповів, скільки правоохоронців заразилися коронавірусом



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З 345 тисяч співробітників МВС вже майже дві тисячі захворіли на коронавірус

В МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати для 87 тисяч співробітників міністерства, які мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус

3 початку пандемії коронавірусу серед співробітників Міністерства внутрішніх справ виявлено майже дві тисячі осіб, які захворіли на Covid-19.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«У нас на сьогодні з 345 тисяч співробітників МВС вже майже дві тисячі захворіли на коронавірус. Це у 2 рази більше, ніж є в середньому по країні», - сказав він.

За словами Геращенка, в МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати для 87 тисячі співробітників міністерства, які безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця правопорушень. З них 67 тисячі - поліцейські, інші 20 тисяч - співробітники Нацгвардії та прикордонної служби.

Всі вони працювали з громадянами та мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус.

Поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.