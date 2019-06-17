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    Геращенко закликала Гройсмана не грати у піддавки з ворогом

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    Перший віцеспікер розкритикувала заяву прем'єра Володимира Гройсмана про те, що партії БПП і &laquo;Батьківщина&raquo; повинні відійти у минуле - Геращенко закликала Гройсмана не грати у піддавки з ворогом
    Перший віцеспікер розкритикувала заяву прем'єра Володимира Гройсмана про те, що партії БПП і «Батьківщина» повинні відійти у минуле
    Фото: Facebook Ірини Геращенко

    Перший віцеспікер парламенту розкритикувала прем'єра

    Перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенка закликала прем’єрміністра Володимира Гройсмана не грати у піддавки із ворогом. Про це вона заявила в ефірі «Прямого», а також написала на своїй сторінці у Facebook. Таким чином вона відреагувала на те, що Володимир Гройсман Блок Петра Порошенка» і «Батьківщину» назвав «старими партіями», які повинні відійти в минуле.

    «Тому закликаю всіх партнерів по демократичному табору: давайте пройдемо виборчу кампанію гідно. Без взаємознищення і переходу на персоналії. Бо інакше виграє третій. Й це точно буде чужа команда. Ворожа Україні. З повагою, цей мій заклик - до всіх», - написала вона у соцмережі.

    За її словами, деякі політики розпочали кастинг на посаду майбутнього прем‘єр- міністра. «Боляче спостерігати, як люди різних політичних поколінь і досвіду, сповідують спільну стару політичну культуру -приниження опонентів, зраду вчорашніх товаришів, неповагу до команд, які формували їх професійний кар‘єрний ріст і успіх, нівелювання досягнень, що принижує Україну. Це точно не відповідає європейським практикам і правилам, це точно не нова політика. Не «грати в чужій команді» - не синонім грати в піддавки з ворожою Україні командою. Чи синонім?», - написала вона.

    Нагадаємо, прем’єр Володимир Гройсман заявив, що старі партії, такі як БПП, «Батьківщина» повинні відійти в минуле. «У них була можливість приймати важливі для країни рішення, але вони цього не зробили». Слід також нагадати, що пан Гройсман був обраний до парламенту VIII скликання як представник БПП.

    Володимир Гройсман Батьківщина політика
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