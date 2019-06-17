Геращенко закликала Гройсмана не грати у піддавки з ворогом



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Перший віцеспікер розкритикувала заяву прем'єра Володимира Гройсмана про те, що партії БПП і «Батьківщина» повинні відійти у минуле Фото: Facebook Ірини Геращенко

Перший віцеспікер парламенту розкритикувала прем'єра

Перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенка закликала прем’єрміністра Володимира Гройсмана не грати у піддавки із ворогом. Про це вона заявила в ефірі «Прямого», а також написала на своїй сторінці у Facebook. Таким чином вона відреагувала на те, що Володимир Гройсман Блок Петра Порошенка» і «Батьківщину» назвав «старими партіями», які повинні відійти в минуле.

«Тому закликаю всіх партнерів по демократичному табору: давайте пройдемо виборчу кампанію гідно. Без взаємознищення і переходу на персоналії. Бо інакше виграє третій. Й це точно буде чужа команда. Ворожа Україні. З повагою, цей мій заклик - до всіх», - написала вона у соцмережі.

За її словами, деякі політики розпочали кастинг на посаду майбутнього прем‘єр- міністра. «Боляче спостерігати, як люди різних політичних поколінь і досвіду, сповідують спільну стару політичну культуру -приниження опонентів, зраду вчорашніх товаришів, неповагу до команд, які формували їх професійний кар‘єрний ріст і успіх, нівелювання досягнень, що принижує Україну. Це точно не відповідає європейським практикам і правилам, це точно не нова політика. Не «грати в чужій команді» - не синонім грати в піддавки з ворожою Україні командою. Чи синонім?», - написала вона.

Нагадаємо, прем’єр Володимир Гройсман заявив, що старі партії, такі як БПП, «Батьківщина» повинні відійти в минуле. «У них була можливість приймати важливі для країни рішення, але вони цього не зробили». Слід також нагадати, що пан Гройсман був обраний до парламенту VIII скликання як представник БПП.