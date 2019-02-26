Гладковський подасть до суду на журналістів



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Ігор Гладковський подасть до суду

Гладковський-молодший зазначив, що у позові не буде матеріальних претензій

Син першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на авторів фільму, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі. «Звинувачення є безпідставними, а так звана «переписка» фейкова», - написав Гладковський у відповідь на письмовий запит агентства «Інтерфакс Україна».

За його словами, у позові не буде матеріальних претензій. Гладковський вимагатиме лише спростування недостовірної інформації. Він також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

Розслідування було оприлюдненого в понеділок в програмі «Наші гроші». Найближчим часом, як стало відомо агентству, очікується заява Гладковського.

Раніше повідомлялося, що Юлія Тимошенко пригрозила Порошенку імпічментом. Приводом для такої заяви стало те, що напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка в оборонній сфері.

Зокрема, Тимошенко звинуватила Порошенка в причетності до закупівель у Росії запчастин до української військової техніки за завищеними цінами.