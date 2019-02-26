Тимошенко пригрозила Порошенку імпічментом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко звинуватила Петра Порошенка в причетності до закупівель у РФ запчастин до української військової техніки за завищеними цінами

Нардеп розповіла про розслідування журналістів, в якому йдеться про схеми збагачення оточення Порошенка в оборонній сфері

Лідер фракції «Батьківщина», кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що разом з іншими фракціями вона розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка.

Про це вона заявила 26 лютого з трибуни Верховної Ради.

Вона розповіла про те, що напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка в оборонній сфері.

«Те що журналістами було знайдене, підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цінності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці країни», - заявила вона.

Тимошенко додала, що «це сприяння ворогу, знищення української армії та сприяння країні окупанту у захопленні України».

«Разом з іншими фракціями ми починаємо процедуру імпічменту президента І ми звертаємося до всіх без виключення депутатів, які мають честь і совість для того, щоб поставити на місце всі ті організовані злочинні угруповання», - сказала Тимошенко.

Зокрема, Тимошенко звинуватила Порошенка в причетності до закупівель у Росії запчастин до української військової техніки за завищеними цінами.

Згідно зі статтею 111 Конституції України, президент може бути усунений з поста Верховною Радою в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Але в Україні цю процедуру жодного разу не застосовували.