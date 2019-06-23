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    Глава Єврокомісії підтримав створення газового хабу в Болгарії

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    Глава Єврокомісії підтримав створення газового хабу в Болгарії

    У Болгарії хочуть створити великий газовий хаб

    Прем'єр-міністр Болгарії Борисов і глава Єврокомісії Юнкер схвалили створення газосховища-розподільника поблизу міста Варна.

    Про це інформує BgNews.

    «Прем'єр Болгарії Бойко Борисов і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зробили спільну заяву про схвалення створення газового сховища-розподільника «Балкан» поблизу Варни», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що пресслужба уряду Болгарії охарактеризувала цю ініціативу як «безпрецедентне відкриття болгарської газового ринку».

    «Ми хочемо, щоб енергії було достатньо, як у Болгарії, так і в усій Європі. Вітаємо такий позитивний розвиток, який привів до відкриття газового ринку на користь споживачів у Болгарії та в Південно-Східній Європі. Моя комісія прихильна до Болгарії та підтримає створення регіонального газового хабу - в цьому питанні ми одностайні з болгарським урядом», - цитує видання Юнкера.

    газ Єврокомісія Жан-Клод Юнкер Болгарія
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