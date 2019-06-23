Глава Єврокомісії підтримав створення газового хабу в Болгарії



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У Болгарії хочуть створити великий газовий хаб

Прем'єр-міністр Болгарії Борисов і глава Єврокомісії Юнкер схвалили створення газосховища-розподільника поблизу міста Варна.

Про це інформує BgNews.

«Прем'єр Болгарії Бойко Борисов і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зробили спільну заяву про схвалення створення газового сховища-розподільника «Балкан» поблизу Варни», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пресслужба уряду Болгарії охарактеризувала цю ініціативу як «безпрецедентне відкриття болгарської газового ринку».

«Ми хочемо, щоб енергії було достатньо, як у Болгарії, так і в усій Європі. Вітаємо такий позитивний розвиток, який привів до відкриття газового ринку на користь споживачів у Болгарії та в Південно-Східній Європі. Моя комісія прихильна до Болгарії та підтримає створення регіонального газового хабу - в цьому питанні ми одностайні з болгарським урядом», - цитує видання Юнкера.