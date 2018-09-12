Глава Єврокомісії планує закликати ЄС активніше застосовувати силу



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Жан-Клод Юнкер

На думку Юнкера, ЄС більш єдиний, ніж це здається

Жан-Клод Юнкер у рамках щорічного звернення до Європарламенту має намір закликати ЄС активніше використовувати силу на міжнародній арені на фоні того, що США за адміністрації Дональда Трампа відходять від активного залучення у світові справи.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тоді як ключовою темою традиційного послання, яке буде виголошене в Страсбурзі, стане ідея суверенітету, під якою перш за все розуміють здатність ЄС формувати світову політику.

Як наслідок, глава Єврокомісії хотів би, щоб ЄС робив більше, а не менше свого силового потенціалу. Жан-Клод Юнкер планує заявити, що незважаючи на всі проблеми, ЄС все одно залишається більш єдиним, ніж це здається, а тому має можливість ефективно впливати на світову політику.

Також очікується, що в своїй промові глава Єврокомісії скаже і про необхідність просування євро в якості альтернативної резервної валюти на фоні неоднозначної економічної політики США. Жан-Клод Юнкер планує зосередитися і на питаннях вільної торгівлі. Перш за все він має відзначити результати своїх переговорів із лідером США в липні, які допомогли попередити початок великої торговельної війни.

Окрім того глава Єврокомісії планує закликати парламентарів завершити процес ратифікації угоди про зону вільної торгівлі із Японією, а також перейти у відносинах із Африкою від допомоги до сприяння економічному розвитку країн континенту.