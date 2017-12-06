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    Глава МВС Румунії йде у відставку через скандал із поліцейським-педофілом

    Співробітник Дорожньої поліції чіплявся в ліфті до дітей 5 та 9 років
    У Румунії міністр внутрішніх справ Кармен Дан подасть прохання про відставку через скандал з поліцейським-педофілом. Інформацію про відставку підтвердив прем'єр-міністр Румунії Міхай Тудосе, передає «Укрінформ». «Пані міністр заявила, що в понеділок подасть прохання про відставку, а я, зі свого боку, відповів, що відставку
    • Сьогодні, 09:01
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    Міністр внутрішніх справ Румунії Кармен Дан
    Міністр внутрішніх справ Румунії Кармен Дан

    Співробітник Дорожньої поліції чіплявся в ліфті до дітей 5 та 9 років

    У Румунії міністр внутрішніх справ Кармен Дан подасть прохання про відставку через скандал з поліцейським-педофілом. Інформацію про відставку підтвердив прем'єр-міністр Румунії Міхай Тудосе, передає «Укрінформ».

    «Пані міністр заявила, що в понеділок подасть прохання про відставку, а я, зі свого боку, відповів, що відставку прийму. Думаю, що якщо навіть Лівіу Драгня (один з лідерів правлячої в країні коаліції – ред.) буде проти її відставки, вона все одно залишить посаду міністра», – зазначив прем'єр.

    Глава румунського уряду підкреслив при цьому, що єдиною людиною, яка може виступити проти відставки глави МВС, є лідер Соціал-демократичної партії, керівник Нижньої палати парламенту Лівіу Драгня.

    Нагадаємо, що кількома днями раніше співробітник Дорожньої поліції Румунії Еуджен Стан був заарештований на 29 днів за звинуваченням у педофілії. 

    Житель Бухареста, який працював в Дорожній поліції, 5 січня чіплявся в ліфті багатоповерхівки до двох дітей 5 та 9 років. Чоловік чіпав їх за інтимні місця, обіймав і цілував. Прийшовши додому, діти розповіли про все батькові. Він відразу ж звернувся в поліцію. Зловмисника відразу ж затримали після того, як колеги упізнали його з запису з камер відеоспостережень. Чоловік визнав провину. Крім того, він зізнався у зґвалтуванні дівчинки в Бухаресті в 2012 році.

    Розслідування цієї резонансної кримінальної справи доручено Генеральній прокуратурі Румунії.

    Мер Бухареста Габріела Фіря у цьому зв'язку зажадала відставки керівника румунської поліції, проте міністр внутрішніх справ відмовилася робити це.

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