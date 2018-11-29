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    Глава МЗС Словаччини пішов у відставку через міграційний пакт ООН

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    Глава МЗС Словаччини пішов у відставку через міграційний пакт ООН

    Лайчак був головою Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, коли був прийнятий Пакт про міграцію

    Міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак подав у відставку після того, як парламент країни не підтримав міграційний пакт ООН.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вирішив подати у відставку, протестуючи проти рішення парламенту відхилити міграційний пакт ООН», - заявили у МЗС Словаччини.

    Лайчак був головою Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, коли був прийнятий Пакт про міграцію, та раніше обіцяв залишити посаду, якщо його країна не приєднається до нього.

    Як відомо, Австрія, Угорщина, Ізраїль, Польща, Швейцарія та Австралія не підтримують міграційний пакт ООН і заявили, що не поїдуть на саміт, що відбудеться з 10 до 11 грудня у марокканському місті Марракеш, для його формального схвалення.

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