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    Глава Пентагону спростував повідомлення про його звільнення

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    Міністр оборони США Джеймс Меттіс - Глава Пентагону спростував повідомлення про його звільнення
    Міністр оборони США Джеймс Меттіс

    За словами глави Пентагону, чутки про звільнення досить часто виникали з моменту його призначення

    Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що повідомлення про його можливе звільнення не варто сприймати серйозно.

    Про це пише Reuters.

    За словами глави Пентагону, такі чутки досить часто виникали з моменту його призначення.

    «Скоро цей слух забудеться і люди, які його придумали, зможуть придумати наступний", - зазначив Меттіс.

    Він наголосив, що подібні повідомлення є «звичайною справою» і сказав, що відноситься до них «з гумором».

    Раніше видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп планує звільнити главу Пентагону.

    До слова, нещодавно Меттіс заявив про намір відвідати Македонію до кінця вересня, коли в країні має пройти референдум щодо зміни офіційної назви, що відкриє шлях цієї балканської країни до НАТО і ЄС.

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