Міністр оборони США відвідає Македонію



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Джеймс Меттіс

Вашингтон хоче продемонструвати підтримку Скоп’є

Джеймс Меттіс заявив про намір відвідати Македонію до кінця вересня, коли в країні має пройти референдум щодо зміни офіційної назви, що відкриє шлях цієї балканської країни до НАТО і ЄС.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Окрім того міністр оборони США заявив про стурбованість тою шкодою, яку наносить РФ своїми діями в Євразії. Водночас, за словами Меттіса, така підривна діяльність РФ постійно адаптується до місцевих умов.

Тому своїм візитом керівник Пентагону, як він сам відзначив, хотів би показати, що США повністю підтримують Македонію.

До цього посол РФ в Македонії критикував уряд країни за бажання приєднатися до НАТО. За його словами, у випадку подальшого погіршення відносин між Північноатлантичним альянсом і Москвою Македонія може стати «виправданою ціллю». Мова йде про можливі прямі військові дії між НАТО і РФ.

Нагадаємо, парламент Македонії ухвалив рішення провести референдум про зміну назви країни 30 вересня.