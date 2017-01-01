Глава Пентагону: військова роль США в Україні не змінюватиметься

Міністр оборони США вважає, що військова роль Штатів в Україні не еволюціонуватиме

Військова роль Сполучених штатів Америки в Україні не буде змінюватись. Про це міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у п'ятницю в ході спілкування з представниками преси. «Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні еволюціонуватиме. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України у



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Глава Пентагону Джеймс Меттіс

Міністр оборони США вважає, що військова роль Штатів в Україні не еволюціонуватиме

Військова роль Сполучених штатів Америки в Україні не буде змінюватись. Про це міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у п'ятницю в ході спілкування з представниками преси.

«Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні еволюціонуватиме. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України у відповідності до стандартів НАТО, і причина цього у тому, що ми хочемо переконатись, що збройні сили України служать інтересам народу України», - цитує Меттіса «Голос Америки».

Міністр оборони США також прокоментував вплив на ситуацію в Україні летальної зброї, яку Вашингтон у грудні офіційно погодився продати Києву.

«Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя», - заявив Меттіс.

Нагадаємо, глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко у четвер розповів, коли Україна отримає летальну зброю від Заходу.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні.

Також Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.