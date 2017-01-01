  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Глава Пентагону: військова роль США в Україні не змінюватиметься

    Міністр оборони США вважає, що військова роль Штатів в Україні не еволюціонуватиме
    Військова роль Сполучених штатів Америки в Україні не буде змінюватись. Про це міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у п'ятницю в ході спілкування з представниками преси. «Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні еволюціонуватиме. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України у
    • Сьогодні, 05:58
    • Розсилка
    Глава Пентагону Джеймс Меттіс
    Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Міністр оборони США вважає, що військова роль Штатів в Україні не еволюціонуватиме

    Військова роль Сполучених штатів Америки в Україні не буде змінюватись. Про це міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у п'ятницю в ході спілкування з представниками преси.

    «Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні еволюціонуватиме. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України у відповідності до стандартів НАТО, і причина цього у тому, що ми хочемо переконатись, що збройні сили України служать інтересам народу України», - цитує Меттіса «Голос Америки».

    Міністр оборони США також прокоментував вплив на ситуацію в Україні летальної зброї, яку Вашингтон у грудні офіційно погодився продати Києву.

    «Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя», - заявив Меттіс.

    Нагадаємо, глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко у четвер розповів, коли Україна отримає летальну зброю від Заходу.

    Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні.

    Також Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.

    Читайте також
    США зброя Збройні сили України військові Україна Джеймс Меттіс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ