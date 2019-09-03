Глава Податкової служби анонсував перевірки усіх виробників тютюнових виробів



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Особливу увагу податківці приділять фабрикам у Львові та Жовтих водах

За перше півріччя 2019 року невиконання акцизних зборів по Україні становить 8,8 млрд грн

Податкова служба візьметься за перевірку всіх тютюнових виробників в Україні, особливу увагу приділять фабрикам у Львові та Жовтих водах.

Про це заявив голова Податкової служби України Сергій Верланов, пише «Економічна правда».

«Що стосується тютюну - будемо перевіряти всіх виробників тютюнових виробів. Львівську тютюнову фабрику, а також фабрики в Жовтих Водах на Дніпропетровщині», - анонсував Верланов.

Голова Податкової пояснив, що за перше півріччя 2019 року невиконання акцизних зборів по Україні становить 8,8 млрд грн, і велика частина цього боргу припадає на акциз тютюнових виробів.

Верланов повідомив, що особисто буде перевіряти інформацію про платників, повідомлення про підробки та інформацію про виробництво тютюнових виробів без марок.

Раніше заступник Голови Національної поліції Ігор Купранець заявив, що кожен місяць Україна несе 3 млрд. грн. збитків за «сірі» схеми на тютюновому ринку, що допомагають ухилитися від сплати акцизного збору.

Щоб почати вирішувати проблему контрабанди та контрафакту на тютюновому ринку, правоохоронці наклали арешт на 52 підприємства загальною сумою в 1 млрд гривень.

Також повідомлялося, що МВС і Мінфін боротимуться з ухиленням від сплати роздрібного акцизу з продажу сигарет.