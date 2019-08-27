МВС і Мінфін боротимуться з ухиленням від сплати роздрібного акцизу з продажу сигарет



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Фото: today.ua

Лише за перше півріччя 2019 року втрати бюджету через недосплачений акциз складають близько 700 млн грн

Міністерство внутрішніх справ і Міністерство фінансів домовилися на законодавчому рівні усунути можливість ухилення від сплати роздрібного акцизу з продажу сигарет. Про це на колегії МВС заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Ми повинні покласти край ринку контрабандних сигарет і їх контрафактному виробництва», - сказав Арсен Аваков. Він навів дані Державної фіскальної служби, які свідчать про те, що 50% роздрібної та оптової торгівлі сигаретами знаходиться в тіні. У 2018 році це призвело до втрат державного та місцевих бюджетів на рівні 2,5 млрд грн.

«На сьогоднішній день існує дві проблеми. Перша - це надходження контрабандним шляхом транзитних сигарет в Україну і переміщення їх у Європу. Друга - існування «сірих» схем, що допускають ухилення від сплати податків», - зазначив Ігор Купранець.

Згідно з наведеними на колегії МВС даними міжнародної компанії KPMG, Україна є найбільшим постачальником контрабандних сигарет на європейський континент, при цьому одним з головних джерел проблеми є неврегульований внутрішній ринок України. За останній рік частка нелегальної тютюнової продукції збільшилася у сім разів, а втрати бюджету в 2018 році склали 3 млрд грн. Другою важливою проблемою є ухилення підприємцями від роздрібного 5% податку при реалізації тютюнових виробів.

На колегії МВС заступник Авакова розповів, що схеми ухилення від сплати податків діють у системі роздрібної торгівлі тютюновими виробами: крім втрат держави від недоотриманого 5% акцизу з роздрібних продажів, Україна втрачає гроші від формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ такими «сірими» операторами. Лише за перше півріччя 2019 року втрати бюджету через недосплачений акциз складають близько 700 млн грн.

Органи поліції вживають активних заходів для блокування дій підприємств, залучених до незаконних схем на тютюновому ринку.

«Ми провели ряд санкціонованих обшуків, у результаті яких накладено арешт на рахунки 52 підприємств, діяльність яких пов'язана з конвертацією грошей, на суму понад 1 млрд грн. Генеральная прокуратура направила повідомлення про те, що сталося Державній фіскальній службі для здійснення контролю», - розповів заступник міністра МВС .

Купранець звернувся до присутньої на колегії МВС міністру фінансів Оксани Маркарової з проханням посилити координацію Державної фіскальної служби з органами поліції у боротьбі з незаконним обігом тютюнових виробів і схемами по ухиленню від сплати податків.

«Я хочу через міністра внутрішніх справ звернутися до міністра фінансів і попросити у Оксани Сергіївни (Маркарової) допомоги податкових органів. Першу частину роботи ми зробили. Надалі без участі органів податкової міліції, без нашої спільної роботи, ми просто не втримаємо ситуацію», - сказав заступник міністра МВС.