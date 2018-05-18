Глава уряду розказав, хто винен у газовій кризі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Глава уряду вважає, що у газовій кризі «винна ситуація»

У 2018 році Україна планує видобути понад 16 мільярдів кубометрів природного газу із власних родовищ. Про це сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«В цьому році ми рекордно як державна компанія здобудемо більше 16 млрд кубів газу. Чому так відбувається? А тому, що за останні десятиріччя жодного дозволу або одиниці – 2 чи 3 дозволи – «Укргазвидобування» отримувало. Коли корупціонери отримували десятками, сотнями отримували дозволи, видобували газ і продавали його невідомо по яким цінам. Схеми, які були запроваджені в газовій системі – ми їх зруйнували», – зазначив голова уряду.

Гройсман додав, що зараз є дуже багато бажаючих звинуватити його у газовій кризі.

«Я знаю, що багато людей хочуть натягнути все це мені на голову і сказати: «Ось, Гройсман у цьому винен», – та не Гройсман у цьому винний, і українці у цьому не винні. Винна ситуація сьогодні, з якої ми маємо вийти», – зауважив прем'єр-міністр.