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    Главу німецького МЗС повезли на Донбас

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    Главу німецького МЗС повезли на Донбас
    Фото: Твіттер Клімкіна

    Гайко Маас прибув з міністром закордонних справ України до Маріуполя

    Глава МЗС України Павло Клімкін разом з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом у п’ятницю, 1 червня, перебувають з візитом на Донбасі.

    Про це Клімкін написав у Твіттері.

    «Прибули з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування», - повідомив Клімкін.

    Як відомо, глава МЗС Німеччини вперше відвідує Україну після свого призначення.

    31 травня Гайко Маасу зустрівся з президентом Петром Порошенком. Сторони, зокрема, обговорювали ситуацію на Донбасі і подальші кроки для активізації мирного процесу з допомогою багатонаціональної операції під егідою ООН.

    Також представники України і ФРН обговорили питання підготовки до 20-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі 9 липня.

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