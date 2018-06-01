Главу німецького МЗС повезли на Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Твіттер Клімкіна

Гайко Маас прибув з міністром закордонних справ України до Маріуполя

Глава МЗС України Павло Клімкін разом з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом у п’ятницю, 1 червня, перебувають з візитом на Донбасі.

Про це Клімкін написав у Твіттері.

«Прибули з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування», - повідомив Клімкін.

Як відомо, глава МЗС Німеччини вперше відвідує Україну після свого призначення.

31 травня Гайко Маасу зустрівся з президентом Петром Порошенком. Сторони, зокрема, обговорювали ситуацію на Донбасі і подальші кроки для активізації мирного процесу з допомогою багатонаціональної операції під егідою ООН.

Також представники України і ФРН обговорили питання підготовки до 20-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі 9 липня.