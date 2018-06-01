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    Порошенко обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту Україна-ЄС

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    Петро Порошенко та Гайко Маасу - Порошенко обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту Україна-ЄС
    Петро Порошенко та Гайко Маасу

    Глава МЗС Німеччини вперше відвідав Україну після свого призначення

    Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасу.

    Про це інформує офіційний сайт глави держави.

    Зазначається, що представники України і ФРН обговорили питання підготовки до 20-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі 9 липня. Сторони також обговорювали ситуацію на Донбасі і подальші кроки для активізації мирного процесу з допомогою багатонаціональної операції під егідою ООН.

    «Сторони підкреслили важливість якнайшвидшого розгортання багатонаціональної операції з підтримання миру під егідою ООН, що створить сприятливу атмосферу для реалізації мінських домовленостей. Була підтримана ідея розглянути це питання в рамках наступного засідання міністрів закордонних справ країн нормандського формату», - йдеться у повідомленні.

    Порошенко відзначив рішення Мааса відвідати контактну лінію для того, щоб особисто ознайомитися з ситуацією, яка склалася внаслідок російської агресії.

    «Президент України підкреслив, що Росія досі залишається джерелом дестабілізації ситуації в Україні, про що свідчить спроба замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка. Петро Порошенко зазначив, що завдяки вдалій спецоперації вдалося ідентифікувати організаторів злочину», - повідомляється на сайті президента.

    На зустрічі також обговорювалися питання про звільнення українських політв'язнів, зокрема, ситуацію зі здоров'ям Олега Сенцова і Володимира Балуха.

    Варто зазначити, що глава МЗС Німеччини вперше відвідав Україну після свого призначення.

    До слова,  президент України Петро Порошенко 1 червня приїде з робочим візитом в Одеську область.

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