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    Главу поліції Шрі-Ланки заарештували за невідворотність терактів

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    <span>На Шрі-Ланці продовжили надзвичайний стан</span> - Главу поліції Шрі-Ланки заарештували за невідворотність терактів
    На Шрі-Ланці продовжили надзвичайний стан

    Керівнику поліції Шрі-Ланки можуть пред'явити звинувачення у вбивстві

    Поліція Шрі-Ланки заарештувала голову поліції генерального інспектора Пуджитха Джаясундара і колишнього секретаря Міноборони Хемасири Фернандо за помилки в роботі, які зробили можливими теракти в квітні, що забрали життя 258 осіб.

    Про це повідомляє Channel News Asia.

    Генпрокурор країни Даппулу де Ливеру заявив, що недбалість, проявлена представниками поліції та Міноборони, досягає рівня того, що в міжнародному праві називають злочином проти людяності.

    Відзначається, що заарештованим можуть пред'явити звинувачення у вбивстві.

    Джаясундару і Фернандо заарештували, коли вони проходили лікування в різних лікарнях.

    Генпрокурор також назвав імена ще дев'яти високопоставлених співробітників поліції, яких також він також підозрює у нехтування посадовими обов'язками у зв'язку з квітневими терактами.

    Нагадаємо, надзвичайний стан на Шрі-Ланці було оголошено 22 квітня, на наступний день після терактів, унаслідок яких загинули більше 250 осіб і понад 500 отримали поранення.

    За даними поліції, загалом арештовано понад 100 осіб, підозрюваних у причетності до терактів.

    Генпрокурор Міноборони Фернандо
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