Главу поліції Шрі-Ланки заарештували за невідворотність терактів



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На Шрі-Ланці продовжили надзвичайний стан

Керівнику поліції Шрі-Ланки можуть пред'явити звинувачення у вбивстві

Поліція Шрі-Ланки заарештувала голову поліції генерального інспектора Пуджитха Джаясундара і колишнього секретаря Міноборони Хемасири Фернандо за помилки в роботі, які зробили можливими теракти в квітні, що забрали життя 258 осіб.

Про це повідомляє Channel News Asia.

Генпрокурор країни Даппулу де Ливеру заявив, що недбалість, проявлена представниками поліції та Міноборони, досягає рівня того, що в міжнародному праві називають злочином проти людяності.

Відзначається, що заарештованим можуть пред'явити звинувачення у вбивстві.

Джаясундару і Фернандо заарештували, коли вони проходили лікування в різних лікарнях.

Генпрокурор також назвав імена ще дев'яти високопоставлених співробітників поліції, яких також він також підозрює у нехтування посадовими обов'язками у зв'язку з квітневими терактами.

Нагадаємо, надзвичайний стан на Шрі-Ланці було оголошено 22 квітня, на наступний день після терактів, унаслідок яких загинули більше 250 осіб і понад 500 отримали поранення.

За даними поліції, загалом арештовано понад 100 осіб, підозрюваних у причетності до терактів.