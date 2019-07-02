Главу поліції Шрі-Ланки заарештували за невідворотність терактів
Керівнику поліції Шрі-Ланки можуть пред'явити звинувачення у вбивстві
Поліція Шрі-Ланки заарештувала голову поліції генерального інспектора Пуджитха Джаясундара і колишнього секретаря Міноборони Хемасири Фернандо за помилки в роботі, які зробили можливими теракти в квітні, що забрали життя 258 осіб.
Про це повідомляє Channel News Asia.
Генпрокурор країни Даппулу де Ливеру заявив, що недбалість, проявлена представниками поліції та Міноборони, досягає рівня того, що в міжнародному праві називають злочином проти людяності.
Відзначається, що заарештованим можуть пред'явити звинувачення у вбивстві.
Джаясундару і Фернандо заарештували, коли вони проходили лікування в різних лікарнях.
Генпрокурор також назвав імена ще дев'яти високопоставлених співробітників поліції, яких також він також підозрює у нехтування посадовими обов'язками у зв'язку з квітневими терактами.
Нагадаємо, надзвичайний стан на Шрі-Ланці було оголошено 22 квітня, на наступний день після терактів, унаслідок яких загинули більше 250 осіб і понад 500 отримали поранення.
За даними поліції, загалом арештовано понад 100 осіб, підозрюваних у причетності до терактів.