Голлівудська зірка Анджеліна Джолі навідалась до штаб-квартири НАТО

Матір шістьох дітей займається справами біженців

Американська акторка, спецпосланець управління верховного комісара ООН у справах біженців Анджеліна Джолі відвідала штаб-квартиру НАТО в Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє видання Daily Mail. Вона зустрілася з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Вони поговорили про запобігання сексуальному насильству проти



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Матір шістьох дітей займається справами біженців

Американська акторка, спецпосланець управління верховного комісара ООН у справах біженців Анджеліна Джолі відвідала штаб-квартиру НАТО в Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє видання Daily Mail.

Вона зустрілася з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Вони поговорили про запобігання сексуальному насильству проти жінок в зонах військових дій.

Як відомо, візит у Бельгію відбувся в рамках туру Джолі по Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі знялася у фотосесії з живими леопардами