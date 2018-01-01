Голлівудська зірка Анджеліна Джолі навідалась до штаб-квартири НАТО
- Сьогодні, 19:15
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Матір шістьох дітей займається справами біженців
Американська акторка, спецпосланець управління верховного комісара ООН у справах біженців Анджеліна Джолі відвідала штаб-квартиру НАТО в Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє видання Daily Mail.
Вона зустрілася з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Вони поговорили про запобігання сексуальному насильству проти жінок в зонах військових дій.
Як відомо, візит у Бельгію відбувся в рамках туру Джолі по Європі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі знялася у фотосесії з живими леопардами