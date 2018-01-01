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    Голлівудська зірка Анджеліна Джолі навідалась до штаб-квартири НАТО

    Матір шістьох дітей займається справами біженців
    Американська акторка, спецпосланець управління верховного комісара ООН у справах біженців Анджеліна Джолі відвідала штаб-квартиру НАТО в Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє видання Daily Mail. Вона зустрілася з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Вони поговорили про запобігання сексуальному насильству проти
    • Сьогодні, 19:15
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    Матір шістьох дітей займається справами біженців

    Американська акторка, спецпосланець управління верховного комісара ООН у справах біженців Анджеліна Джолі відвідала штаб-квартиру НАТО в Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє видання Daily Mail.

    Вона зустрілася з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Вони поговорили про запобігання сексуальному насильству проти жінок в зонах військових дій.

    Як відомо, візит у Бельгію відбувся в рамках туру Джолі по Європі. 

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    Голлівудська зірка Анджеліна Джолі навідалась до штаб-квартири НАТО
    Голлівудська зірка Анджеліна Джолі навідалась до штаб-квартири НАТО
    Голлівудська зірка Анджеліна Джолі навідалась до штаб-квартири НАТО
    Голлівудська зірка Анджеліна Джолі навідалась до штаб-квартири НАТО

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі знялася у фотосесії з живими леопардами

    НАТО ООН Париж
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