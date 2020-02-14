  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Голова СБУ та представники «Атлантичної Ради» США обговорили питання безпеки

    • Розсилка
    <span>Іван Баканов зазначив, що&nbsp;<span>процесі реформування СБУ досвід і підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливими</span></span> - Голова СБУ та представники «Атлантичної Ради» США обговорили питання безпеки
    Іван Баканов зазначив, що процесі реформування СБУ досвід і підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливими
    Фото: пресцентр СБУ

    У ході зустрічі сторони обговорили бачення шляхів зміцнення двосторонніх відносин та напрямки взаємовигідної співпраці між двома країнами, зокрема, у контексті протидії гібридним загрозам з боку Росії

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов провів зустріч з делегацією представників «Атлантичної Ради» у складі провідних аналітиків США та фахівців з питань зовнішньої політики та безпеки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У ході зустрічі сторони обговорили бачення шляхів зміцнення двосторонніх відносин та напрямки взаємовигідної співпраці між двома країнами, зокрема, у контексті протидії гібридним загрозам з боку Росії. 

    Американська сторона вкотре наголосила на неухильній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, незворотності обраного шляху внутрішніх реформ на основі європейських та євроатлантичних цінностей. На думку представників США, сильна і реформована Україна є запорукою та важливим елементом європейської безпеки. 

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Голова СБУ та представники «Атлантичної Ради» США обговорили питання безпеки
    Голова СБУ та представники «Атлантичної Ради» США обговорили питання безпеки
    Голова СБУ та представники «Атлантичної Ради» США обговорили питання безпеки
    Голова СБУ та представники «Атлантичної Ради» США обговорили питання безпеки
    Фото: пресцентр СБУ


    Окрема увага під час бесіди була приділена реформуванню безпекового сектора України, ключовим напрямком якого є реформа Служби безпеки України та ухвалення нового законодавства про її діяльність.

    «Ми вже розпочали перехід до нових принципів роботи спецслужби, а новий закон «Про Службу безпеки України» закріпить їх остаточно. У цьому процесі реформування досвід і підтримка міжнародних партнерів є важливими для нас», ‒ зазначив Іван Баканов. 

    Голова Служби та представники «Атлантичної Ради» погодилися продовжувати та поглиблювати високий рівень співпраці, який вже існує між сторонами і є важливим доробком у протидії загрозам, що стоять перед двома країнами.

    СБУ США Іван Баканов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ