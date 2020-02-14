Голова СБУ та представники «Атлантичної Ради» США обговорили питання безпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Баканов зазначив, що процесі реформування СБУ досвід і підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливими Фото: пресцентр СБУ

У ході зустрічі сторони обговорили бачення шляхів зміцнення двосторонніх відносин та напрямки взаємовигідної співпраці між двома країнами, зокрема, у контексті протидії гібридним загрозам з боку Росії

Голова Служби безпеки України Іван Баканов провів зустріч з делегацією представників «Атлантичної Ради» у складі провідних аналітиків США та фахівців з питань зовнішньої політики та безпеки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У ході зустрічі сторони обговорили бачення шляхів зміцнення двосторонніх відносин та напрямки взаємовигідної співпраці між двома країнами, зокрема, у контексті протидії гібридним загрозам з боку Росії.

Американська сторона вкотре наголосила на неухильній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, незворотності обраного шляху внутрішніх реформ на основі європейських та євроатлантичних цінностей. На думку представників США, сильна і реформована Україна є запорукою та важливим елементом європейської безпеки.





Окрема увага під час бесіди була приділена реформуванню безпекового сектора України, ключовим напрямком якого є реформа Служби безпеки України та ухвалення нового законодавства про її діяльність.

«Ми вже розпочали перехід до нових принципів роботи спецслужби, а новий закон «Про Службу безпеки України» закріпить їх остаточно. У цьому процесі реформування досвід і підтримка міжнародних партнерів є важливими для нас», ‒ зазначив Іван Баканов.