Голова «Укравтодору» анонсував тотальні зміни в дорожній галузі



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Кубраков анонсував повне перезавантаження дорожньої системи України

Голова державного Агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков анонсував зміни у дорожній системі у 2020 році.

Про це Олександр Кубраков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні на Дороги UA 2020 я, разом з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм, презентували план на 2020 рік, який перезавантажить застарілу дорожню систему. Мета – більше 6 тис. км оновлених доріг. Рекордні 85 млрд грн залучених коштів. І нова управлінська політика. Все це допоможе зробити цей рік переломним», – повідомив Олександр Кубраков.

Він також назвав причини, чому ці амбітні плани мають бути здійснені: «жорстка та прозора кадрова політика: вже оновили 70% керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а зараз активно впроваджуємо внутрішню систему KPI і незалежну оцінку якості робіт підрядників; оптимізація закупівельного процесу: розробляємо єдині кваліфікаційні вимоги, єдину тендерну документацію, єдиний типовий договір; міжнародне партнерство та впровадження сучасних рішень: співпраця з IT-компаніями у сфері Big Data, smart-планування з орієнтацією на кількісні та якісні показники, розвиток ІТС (інтелектуальної транспортної системи) і діджитилізація процесів».

Нагадаємо, «Укравтодор» розглядає можливість випуску єврооблігацій для залучення фінансування на будівництво доріг державного значення у 2020 році.