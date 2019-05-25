Головний приз Каннського кінофестивалю отримала стрічка «Паразити»
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Гран-прі отримав фільм Маті Діоп «Атлантика»
Головний приз Каннського кінофестивалю — «Золоту пальмову гілку» — отримала стрічка «Паразити» корейського режисера Пон Чжун Хо.
Про це йдеться в повідомленні в офіційному Twitter фестивалю.
Крім того, гран-прі отримав фільм Маті Діоп «Атлантика».
Приз за кращу чоловічу роль отримав Антоніо Бандерас («Біль і слава» Педро Альмодовара), за кращу жіночу роль — Емілі Бічем («Малюк Джо» Джесіки Хауснер).
Приз кращим режисерам отримали брати Дарденн за фільм «Молодий Ахмед».