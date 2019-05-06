Голову Конституційного суду можуть звільнити 14 травня



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Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандалів

У своєму висновку комісія КС визнала достатніми підстави для звільнення голови суду Станіслава Шевчука

Станіслав Шевчук може втратити посаду не тільки голови Конституційного суду, але й судді КС через системні порушення. Спеціальне засідання, на якому судді КС розглядатимуть висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики, має відбутися 14 травня.

Про це повідомляє Bihus.info з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у висновку комісія КС визнала достатніми підстави для звільнення голови.

Зокрема, у документі йдеться: «Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Станіслава Шевчука з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та системним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду та виявила його невідповідність займаній посаді. Допущені суддею і головою Конституційного суду Шевчуком порушення Конституції та законів України, а саме видання незаконних розпоряджень, політизації діяльності Конституційного суду та його голови, ігнорування прав суддів, порушення конституційних гарантій».

На сайті Конституційного суду наразі немає інформації про висновок комісії та спеціальне засідання суду. Сам Станіслав Шевчук 2 та 3 травня взяв відпустку.

Проте напередодні з’явилась заява зборів суддів КС, у якій наголошено, що навіть дострокове звільнення голови суду не зможе зірвати інавгурацію новообраного президента. Заяву підтримали 12 з 18 суддів КС.

Як відомо, голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, одразу кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни, що призводять до інституційної кризи КС.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації за 2016 рік голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука.