Агентство з питань запобігання корупції взялося за голову Конституційного суду



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Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук Фото: Прямий

14 травня Конституційний суд України розгляне питання звільнення Шевчука з посади судді

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації за 2016 рік голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука. Про це повідомили в НАЗК, пише УНН.

«Рішенням Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 розпочато перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої суддею, Головою Конституційного суду України, Шевчуком Станіславом Володимировичем», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у декларації голови КСУ за 2016 та 2017 рік була присутня інформація про його рідного брата - Рулава Одда. Тоді Шевчук, окрім дружини та сина, декларував його як члена родини. У декларації Шевчука за 2018 рік інформація про Одда вже відсутня.

Рулав Одд також фігурує у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних грошей з ДП «Укрхімтрансаміак». Повідомляється, що на його фірму було «злито» 10 млн грн бюджету.

Також нагадаємо, 14 травня КСУ розгляне питання звільнення Шевчука з посади судді.

Раніше стало відомо, що Шевчуку відмовили у візі в США.