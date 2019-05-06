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    Агентство з питань запобігання корупції взялося за голову Конституційного суду

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    Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук - Агентство з питань запобігання корупції взялося за голову Конституційного суду
    Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук
    Фото: Прямий

    14 травня Конституційний суд України розгляне питання звільнення Шевчука з посади судді

    Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації за 2016 рік голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука. Про це повідомили в НАЗК, пише УНН.

    «Рішенням Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 розпочато перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої суддею, Головою Конституційного суду України, Шевчуком Станіславом Володимировичем», - йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, у декларації голови КСУ за 2016 та 2017 рік була присутня інформація про його рідного брата - Рулава Одда. Тоді Шевчук, окрім дружини та сина, декларував його як члена родини. У декларації Шевчука за 2018 рік інформація про Одда вже відсутня.

    Рулав Одд також фігурує у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних грошей з ДП «Укрхімтрансаміак». Повідомляється, що на його фірму було «злито» 10 млн грн бюджету.

    Також нагадаємо, 14 травня КСУ розгляне питання звільнення Шевчука з посади судді.

    Раніше стало відомо, що Шевчуку відмовили у візі в США.

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