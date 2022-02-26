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    Google підвищує рівень захисту українських акаунтів

    З метою безпеки компанія підвищила рівень захисту облікового запису для людей в Україні - Google підвищує рівень захисту українських акаунтів
    З метою безпеки компанія підвищила рівень захисту облікового запису для людей в Україні

    Безпечний перегляд Google увімкнено за умовчанням, він визначає відомі фішинг-загрози і зловмисне програмне забезпечення в Інтернеті

    Команда компанії Gоogle з реагування на інциденти активно слідкує за війною в Україні та працює цілодобово, зосередившись на безпеці співробітників, користувачів та клієнтів. Про це компанія повідомила у своєму офіційному блозі. Команди розвідки шукають і знищують кампанії дезінформації, хакерські дії та фінансово мотивовані зловживання, а також співпрацюють з іншими компаніями та відповідними державними органами для подолання цих загроз.

    З метою безпеки компанія підвищила рівень захисту облікового запису для людей у регіоні (користувачі вже почали отримували листи з оповіщенням про це від Google). У користувачів є також можливість власноруч увімкнути ці елементи керування та функції, щоб миттєво підвищити безпеку свого облікового запису. Ця програма захищає користувачів від широкого спектру онлайн-загроз і доступна всім. Безпечний перегляд Google увімкнено за умовчанням, він визначає відомі фішинг-загрози і зловмисне програмне забезпечення в Інтернеті.

    «Програма розширеного захисту захищає користувачів від широкого спектру онлайн-загроз і доступна всім користувачам, особливо окремим особам та організаціям у середовищі високого ризику. Безпечний перегляд Google увімкнено за умовчанням і визначає відомі фішинг-загрози і зловмисне програмне забезпечення в Інтернеті», йдеться у повідомленні.

    Достовірна інформація особливо важлива під час кризи. Системи Google створені для визначення таких типів моментів і більшого зважування сигналів авторитетності, щоб люди могли знайти найнадійнішу та своєчасну доступну інформацію. Наприклад, протягом останніх кількох днів команда Google видалила сотні каналів і тисячі відео на YouTube за порушення, щоб залишити тільки відео з надійних джерел. Також у блок попала реклама, пов’язана з цією кризою.

    Google.org розпочав кампанію з надання допомоги співробітникам для підтримки гуманітарних організацій, як-от УВКБ ООН, Польського центру міжнародної допомоги та Міжнародних товариств Червоного Хреста.

    У рамках цих зусиль Google надасть $2 млн в донатованих оголошеннях, щоб надати людям на місцях, які шукають ресурси, інформацію про гуманітарну допомогу та допомогу з переселення.

    Теги: Google ООН Україна YouTube
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    Google підвищує рівень захисту українських акаунтів