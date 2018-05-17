Горбатюк розказав, для чого насправді Луценко організовує перевірку його департаменту

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«Це, певно, перша перевірка окремого структурного підрозділу за часів Луценка», - підкреслив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ

Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк вважає, що перевірка главою ГПУ Юрієм Луценком очолюваного ним департаменту планується задля того, щоб «знайти підстави для звільнення».

Про це Горбатюк сказав у інтерв’ю «Главкому».

«Перевірки Департаменту ще немає, але вона є у плані роботи Генпрокуратури на другий квартал. Тому, без сумніву, її буде проведено. Це, певно, перша перевірка окремого структурного підрозділу за часів Луценка - і чомусь саме нашого. Її причини не названі, але думаю, це продовження пошуку підстав для звільнення, він триває вже більше двох років», - підкреслив Горбатюк.

На питання, чи не зроблять з нього «цапа-відбувайла у справах Майдану», Горбатюк відповів: «Може, такі думки і є, але я не тікаю від відповідальності. Я організовую роботу департаменту з розслідування цих злочинів, несу відповідальність і за результати, і за їхню відсутність. Але одночасно я не замовчую проблематику, яка заважає рухатись швидше, якісніше, бо ми самі не можемо зробити того, що поза межами наших повноважень. Я розповідаю про те, що заважає слідству і прокурорам, а не про свої особисті проблеми».

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Сергій Горбатюк: У мене більш ніж достатньо документів, які є підставою для звільнення генпрокурора