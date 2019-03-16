Горбулін не радить «ворушити» Будапештський меморандум



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«Ситуація була така: всі наші ракети, які стояли, всі дніпропетровського виготовлення, були націлені на США, на східне узбережжя. Кожна ракета РС-24 несла по 10 блоків», - розповів Горбулін

Горбулін каже, що Будапештський меморандум - це його «біль»

Український політик, віце-президент Національної академії наук України, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін вважає, що на сьогодні «не треба чіпати Будапештський меморандум».

Про це Горбулін сказав на презентації своєї нової книги «Мій шлях у задзеркаллі».

«Ми винні в тому, що не реалізували його (Будапештський меморандум. – ред.) в тому обсязі, в якому могли. Провина за це лежить не тільки на Кучмі, але і його команді», - зауважив політик.

«Якщо сьогодні повертатися до цієї ситуації (з Будапештським меморандумом), то на це не підуть на це ані США, ані Велика Британія. Ми тільки втратимо союзників у тих справах, які нам потрібно буде вирішувати кожен день», - підкреслив він.

Горбулін каже, що Будапештський меморандум - це його «біль».

«Ми зробили все правильно, коли підписували його. Ми були винні Росії за газ $2,5 млрд, ТВЕЛ винні були ще $500 млн. Ситуація була така: всі наші ракети, які стояли, всі дніпропетровського виготовлення, були націлені на США, на східне узбережжя. Кожна ракета РС-24 несла по 10 блоків. Ядерний еквівалент ядерного одного блоку - 0,44 мегатонни. Для порівняння: на Хіросіму впало 0,02 мегатонни. Уявляєте, який розклад? Покійний Геннадій Удовенко казав: «на нас шалено тиснуть». У нас ніколи не виробляли ядерні блоки, ми не могли проводити регламентні роботи кожні два роки, у нас не було ні обладнання, ні спеціалістів. Я особисто знав людей, які створювали СРСР ядерну зброю і знав їх думку. Про те, що ми зараз повинні створити ядерну зброю, можуть лише провокатори і неуки говорити», - зазначив політик.

«Гадаю, що тоді ми зробили все правильно. Ми разом із Леонідом Даниловичем потрапили до Франсуа Міттерана. Він сказав: ви тоді зробили неймовірну річ, але якби вас не обманули», - підкреслив Горбулін.

Він додав, що на сьогодні в України «немає ніякого майданчика для інших переговорів, окрім Мінська». «Хоча ті переговори, які є, – порожні. Але це все ж таки майданчик», - зауважив Горбулін.